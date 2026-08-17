Москва17 авгВести.Следователи Следственного комитета Приморского края организовали доследственную проверку после сообщения о нападении на 13-летнюю девочку в Партизанске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР в MAX.
Противоправные действия в отношении несовершеннолетней совершили ее сверстницы. Видеозапись конфликта была опубликована в сети. Проверка проводится по статье о хулиганстве.
3 августа 2026 года возле дома на улице Ленинской группа девочек совершила нападение на несовершеннолетнюю, избила ее и забрала принадлежащую ей сумкусказано в публикации ведомства
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.