МВД: в школе Владивостока произошла драка учеников, а потом и их родителей

Полиция Владивостока проводит проверку по факту инцидента с дракой в школе МВД: в школе Владивостока произошла драка учеников, а потом и их родителей

Москва16 сен Вести.Полиция проводит проверку по факту драки школьников и их родителей в учреждении образования Владивостока, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что в общеобразовательном учреждении, расположенном на проспекте 100‑летия Владивостоку, произошла драка с участием несовершеннолетних, а впоследствии — и их родителей.

В настоящее время проводится проверка отмечается в сообщении

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации.