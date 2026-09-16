Москва16 сенВести.Полиция проводит проверку по факту драки школьников и их родителей в учреждении образования Владивостока, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что в общеобразовательном учреждении, расположенном на проспекте 100‑летия Владивостоку, произошла драка с участием несовершеннолетних, а впоследствии — и их родителей.
В настоящее время проводится проверкаотмечается в сообщении
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации.