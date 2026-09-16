Москва16 сенВести.Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств драки в школе Владивостока, сообщили в Следкоме Приморья. Инцидент произошел 11 сентября.
По предварительным данным, в общеобразовательном учреждении повздорили школьники, ссора переросла в драку.
Позднее в конфликт вступили и родители несовершеннолетних, также устроившие потасовкуговорится в заявлении ведомства в MAX
В СК отметили, что проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о халатности и хулиганстве.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень вины и роль каждого из участников конфликта.