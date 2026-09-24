Москва24 сенВести.Группа подростков в Артеме избила 14-летнюю девочку, сломав ей нос, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Вечером 23 сентября 2026 года в отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее дочь 2011 года рождения избила группа подростков, у ребенка диагностирован закрытый перелом костей носанаписали в пресс-службе
Надзорное ведомство контролирует доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Прокуратура также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений, условиям жизни и воспитания детей-участников конфликта.