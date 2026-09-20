Москва20 сенВести.Прокуратура города Артема Приморского края поставила на контроль результаты проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что 19 сентября малолетний ребенок находился на детской площадке у дома №52/1 на улице Фрунзе в городе Артем, когда неизвестный мужчина ударил его по голове.

По данному факту полицией проводится проверка

говорится в сообщении

Ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.