Москва20 сенВести.Прокуратура города Артема Приморского края поставила на контроль результаты проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Установлено, что 19 сентября малолетний ребенок находился на детской площадке у дома №52/1 на улице Фрунзе в городе Артем, когда неизвестный мужчина ударил его по голове.
По данному факту полицией проводится проверкаговорится в сообщении
Ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.