В Приморье мужчина ударил ребенка по голове на детской площадке Прокуратура Приморья проверяет факт нанесения удара мужчиной ребенку

Москва20 сен Вести.Прокуратура города Артема Приморского края поставила на контроль результаты проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что 19 сентября малолетний ребенок находился на детской площадке у дома №52/1 на улице Фрунзе в городе Артем, когда неизвестный мужчина ударил его по голове.

По данному факту полицией проводится проверка говорится в сообщении

Ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.