Ребенок пострадал на детской площадке в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском на детской площадке пострадал ребенок Ребенок пострадал на детской площадке в Петропавловске-Камчатском

Москва5 сен Вести.Прокуратура начала проверку обстоятельств травмирования ребенка на детской площадке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, на ребенка упала часть металлического ограждения, пострадавшему потребовалась медицинская помощь говорится в канале прокуратуры Камчатского края на платформе MAX

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о профилактике детского травматизма и обеспечении безопасности несовершеннолетних. Также на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки.