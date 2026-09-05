Москва5 сенВести.Прокуратура начала проверку обстоятельств травмирования ребенка на детской площадке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительной информации, на ребенка упала часть металлического ограждения, пострадавшему потребовалась медицинская помощьговорится в канале прокуратуры Камчатского края на платформе MAX
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о профилактике детского травматизма и обеспечении безопасности несовершеннолетних. Также на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки.