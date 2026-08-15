В Артеме двое несовершеннолетних напали на девушку-инвалида, проводится проверка

В Приморье двое подростков напали на девушку-инвалида В Артеме двое несовершеннолетних напали на девушку-инвалида, проводится проверка

Москва15 авг Вести.В Артеме двое несовершеннолетних напали на девушку-инвалида, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

В социальных сетях опубликована информация о том, что в Артеме на улице Ворошилова двое несовершеннолетних напали на женщину, имеющую инвалидность … Организована процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре города.

Согласно информации местных СМИ, речь, предварительно, может идти о инциденте, когда девочки‑подростки забросали камнями девушку, которая является инвалидом с детства. Один из камней попал пострадавшей в голову — в настоящее время она находится в больнице с черепно‑мозговой травмой (ЧМТ).