Врачи Приморья спасли маленькую девочку, выпавшую из окна В Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа

Москва3 авг Вести.Полуторагодовалая жительница города Большой Камень была экстренно доставлена бригадой скорой медицинской помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 после падения из окна третьего этажа в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

У ребенка диагностировали перелом бедра, ушиб легких и развившуюся впоследствии посттравматическую пневмонию. Несколько дней малышка находилась в отделении реанимации, а когда ее состояние улучшилось, девочку перевели в детское травматологическое отделение, где продолжают лечить перелом.

Чтобы обеспечить правильное сращение кости и исключить нагрузку на поврежденную конечность, мы применили метод скелетного вытяжения. Сейчас состояние ребенка стабильное, воспалительный процесс в легких купирован, перелом надежно фиксирован… рассказала врач травматолог-ортопед Светлана Столетняя

Она также уточнила, что девочку ждет длительная реабилитация, однако врачи стараются сделать все возможное, чтобы она восстановилась полностью.