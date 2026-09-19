Мужчина ударил по голове ребенка на детской площадке в Артеме Полиция Артема ищет мужчину, ударившего ребенка на детской площадке

Москва19 сен Вести.Сотрудники полиции проверяют обстоятельства нападения на ребенка на детской площадке в Артеме, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Расследование началось после того, как в правоохранительные органы обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что на детской площадке на улице Фрунзе неизвестный мужчина ударил по голове ее маленького сына.

Ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины и его местонахождение.