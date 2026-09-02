Mash: в Башкирии девятиклассник ранил другого ученика ножом на уроке

Mash: девятиклассник пришел в школу с ножом и ранил ученика в Башкирии Mash: в Башкирии девятиклассник ранил другого ученика ножом на уроке

Москва2 сен Вести.Во время урока в одной из башкирских школ девятиклассник ударил ножом другого ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девятиклассник ранил ножом одноклассника прямо на уроке в Башкирии. Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней тяжести говорится в публикации

Уточняется, что угрозы жизни подростка нет.

Конфликт произошел в Кушнаренковской гимназии. По предварительным данным, школьники начали ссориться из-за личных разногласий, и один из них воспользовался ножом. К месту происшествия выехала антикризисная бригада Минпросвещения республики.