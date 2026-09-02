Главе СК Бастрыкину доложат о нападении ученика с ножом в школе Башкирии

Бастрыкину доложат об инциденте в башкирской школе, где ученик ранил сверстника Главе СК Бастрыкину доложат о нападении ученика с ножом в школе Башкирии

Москва2 сен Вести.Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о нападении девятиклассника с ножом в одной из школ Башкирии. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Азизову Б. Р. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Инцидент произошел в среду, 2 сентября. В школе 14-летний ученик на почве личных неприязненных отношений поссорился с 15-летним сверстником и ранил его ножом. Потерпевшего увезли в больницу, а подозреваемого задержали.