Москва28 сенВести.Уголовное дело возбуждено в Уфе после поступления сообщения о заболевании спортсменов на соревнованиях, заявили в Следкоме Башкирии.
Информация о ЧП была получена ведомством в ходе мониторинга средств массовой информации.
Выявлено сообщение об ухудшении самочувствия нескольких спортсменов, в том числе несовершеннолетних, во время соревнований по биатлону на базе спортивной школы в городе Уфеговорится в заявлении СК в MAX
Уточняется, что пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора, допрашивается персонал учреждения, назначены лабораторные и медицинские исследования.