После заболевания спортсменов на соревнованиях в Уфе возбудили дело

СК возбудил дело после заболевания спортсменов на соревнованиях в Уфе После заболевания спортсменов на соревнованиях в Уфе возбудили дело

Москва28 сен Вести.Уголовное дело возбуждено в Уфе после поступления сообщения о заболевании спортсменов на соревнованиях, заявили в Следкоме Башкирии.

Информация о ЧП была получена ведомством в ходе мониторинга средств массовой информации.

Выявлено сообщение об ухудшении самочувствия нескольких спортсменов, в том числе несовершеннолетних, во время соревнований по биатлону на базе спортивной школы в городе Уфе говорится в заявлении СК в MAX

Уточняется, что пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора, допрашивается персонал учреждения, назначены лабораторные и медицинские исследования.