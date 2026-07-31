Два подростка-парапланериста столкнулись в небе в Ставрополье

В Ставрополье возбудили дело после столкновения парапланеристов Два подростка-парапланериста столкнулись в небе в Ставрополье

Москва31 июл Вести.В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после столкновения двух несовершеннолетних парапланеристов во время соревнований, спортсменов госпитализировали. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СКР.

Инцидент произошел 30 июля в районе горы Джуца в селе Юца Предгорного района. По данным следствия, двое парапланеристов столкнулись в ходе набора высоты при выполнении нормативов по полетам.

После столкновения они упали на поверхность горного участка. В результате инцидента оба подростка получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.