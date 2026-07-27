В Коми возбудили дело после вспышки кишечной инфекции в лыжном комплексе

Дело возбудили после отравления спортсменов в лыжном комплексе в Коми В Коми возбудили дело после вспышки кишечной инфекции в лыжном комплексе

Москва27 июл Вести.В Коми возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких спортсменов, приехавших на соревнования по лыжероллерным гонкам. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Отмечается, что утром 27 июля несколько человек были госпитализированы с признаками отравления едой в гостинице на территории комплекса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении

Ранее на сайте лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной появилась информация о закрытии с 27 июля на карантин из-за вспышки инфекционных заболеваний. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.