В Коми лыжный комплекс закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

Лыжный комплекс в Коми закрыли на карантин из-за кишечной инфекции В Коми лыжный комплекс закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

Москва27 июл Вести.Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной в Коми закрыли на карантин после вспышки инфекционных заболеваний, ограничительные меры действуют с 27 июля, сообщается на сайте организации.

Карантин будет действовать до особого распоряжения.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний (ОКИ)... в нашем учреждении вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Срок: с 27 июля 2026 года до особого распоряжения говорится в сообщении

На это время запрещается прием новых проживающих, заезд участников спортивных сборов, допуск спортсменов к участию в соревнованиях на территории комплекса, а также доступ сопровождающих лиц.

В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что по факту инфекционных заболеваний среди несовершеннолетних посетителей организована проверка.