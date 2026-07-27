Москва27 июлВести.Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной в Коми закрыли на карантин после вспышки инфекционных заболеваний, ограничительные меры действуют с 27 июля, сообщается на сайте организации.
Карантин будет действовать до особого распоряжения.
В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний (ОКИ)... в нашем учреждении вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Срок: с 27 июля 2026 года до особого распоряженияговорится в сообщении
На это время запрещается прием новых проживающих, заезд участников спортивных сборов, допуск спортсменов к участию в соревнованиях на территории комплекса, а также доступ сопровождающих лиц.
В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что по факту инфекционных заболеваний среди несовершеннолетних посетителей организована проверка.