Пиццерию в Сыктывкаре закрыли на 50 дней после вспышки сальмонеллеза

В Сыктывкаре на 50 суток закрыли пиццерию после вспышки сальмонеллеза Пиццерию в Сыктывкаре закрыли на 50 дней после вспышки сальмонеллеза

Москва7 июл Вести.Суд в Коми приостановил на 50 суток работу пиццерии в Сыктывкаре из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в двух пиццериях одной сети управление Роспотребнадзора по региону выявило очаги сальмонеллеза.

Индивидуальному предпринимателю [Хачатряну О. А.] назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 50 суток отмечается в сообщении

Установлено, что в пиццерии в Эжвинском районе были допущены нарушения санитарного законодательства, в том числе при приготовлении блюд и напитков и доставке населению.

С 26 по 30 июня жители употребляли продукцию пиццерии "Милано" в двух местах. Был зафиксирован очаг сальмонеллеза среди жителей. Часть заболевших госпитализировали.