Мосгорсуд оставил в силе решение о закрытии одного из ресторанов "Якитория"

Мосгорсуд не разрешил досрочно открыть ресторан сети "Якитория" Мосгорсуд оставил в силе решение о закрытии одного из ресторанов "Якитория"

Москва1 июл Вести.Московский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о приостановке на 90 суток деятельности ресторана "Якитория", расположенного на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что апелляционную жалобу на постановление Зюзинского районного суда от 4 июня подал гендиректор ООО "Гурман". Компанию признали виновной по административному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Московский городской суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения говорится в сообщении

Ресторан "Якитория" на бульваре Дмитрия Донского, 11 был временно закрыт 4 июня. Основанием для этого стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в ресторане не проводились ежедневные осмотры работников на наличие кожных и инфекционных заболеваний, а также было выявлено неудовлетворительное состояние производственного помещения и оборудования.