В Москве суд приостановил работу одного из ресторанов "Якитория"

Работу одного из ресторанов "Якитория" в Москве приостановили В Москве суд приостановил работу одного из ресторанов "Якитория"

Москва4 июн Вести.Зюзинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу ресторана "Якитория", расположенного на бульваре Дмитрия Донского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что соответствующее постановление судебная инстанция вынесла 4 июня.

Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания ООО "Гурман", расположенного по адресу: город Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 суток говорится в сообщении

Компанию признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности, в ресторане не проводились ежедневные осмотры работников на наличие кожных и инфекционных заболеваний, а также было выявлено неудовлетворительное состояние производственного помещения и оборудования.