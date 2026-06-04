Москва4 июнВести.Зюзинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу ресторана "Якитория", расположенного на бульваре Дмитрия Донского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Отмечается, что соответствующее постановление судебная инстанция вынесла 4 июня.
Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания ООО "Гурман", расположенного по адресу: город Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 сутокговорится в сообщении
Компанию признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности, в ресторане не проводились ежедневные осмотры работников на наличие кожных и инфекционных заболеваний, а также было выявлено неудовлетворительное состояние производственного помещения и оборудования.