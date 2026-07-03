За антисанитарию и крыс в Москве закрыли "Пятерочку" на Тихвинской на 90 суток

В Москве приостановили работу магазина "Пятерочки", в котором нашли крысу За антисанитарию и крыс в Москве закрыли "Пятерочку" на Тихвинской на 90 суток

Москва3 июл Вести.В Москве на Тихвинской улице приостановлена работа магазина "Пятерочка", в котором нашли многочисленные нарушения санитарно- эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

В магазине было очень грязно. Под стеллажами, возле холодильников и торгового оборудования, а также в зоне пекарни скопились грязь, пыль, остатки еды, разный мусор. Подсобное помещение рядом с раздевалкой захламлено. На полу в торговом зале есть повреждения. Кроме того, на складе нашли живую крысу.

ООО "АГРОТОРГ" назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "АГРОТОРГ" на срок 90 суток говорится в сообщении

Суд постановил, что предприятие продовольственной торговли виновно совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.