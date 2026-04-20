Детское питание HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию

Москва20 апр Вести.Детское питание HiPP, в котором нашли крысиный яд, производится на территории Германии и не поставляется в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Продукт детского питания HiPP, в котором нашли крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется на территорию России… В целях охраны здоровья Роспотребнадзор рекомендует учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны и не приобретать вышеуказанную продукцию говорится в сообщении учреждения

Отмечается, что опасные вещества нашли в овощном пюре "Морковь-картофель" в стеклянных банках, их выпускают на заводе Hipp GmbH & Со. Produktion Кб. HiPP - швейцарский производитель детского питания и средств личной гигиены для младенцев.

Крысиный яд обнаружили в детском питании, реализуемом в магазинах Словакии, Чехии и Австрии. Проводится расследование.

Собственные проверки решили организовать в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", питание этого бренда снято с продажи до подтверждения безопасности дополнительным лабораторным контролем.