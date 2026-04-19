Крысиный яд нашли в банках с детским питанием в чешском Брно

Москва19 апр Вести.Крысиный яд нашли в банках с детским питанием компании HiPP в чешском городе Брно, началось расследование, пишет чешский портал Seznam Zprávy.

Ранее крысиный яд обнаружили в детском питании HiPP в Словакии и Австрии.

Банки с детским питанием HiPP, в которых в Австрии был обнаружен крысиный яд, также появились в Чехии и Словакии. Две банки с зараженным детским питанием были найдены полицией в магазине в Брно говорится в сообщении портала

Как отмечает производитель, банки с детским питанием HiPP изъяты из продажи в магазинах. По данным HiPP, производственная ошибка исключена, яд мог попасть через поврежденную упаковку из-за неких внешних действий.

Как уточняет портал, дело расследует прокуратура в Брно.

Ранее в компании указывали, что если у ребенка после употребления детского питания HiPP нет жалоб, то причин для беспокойства нет.