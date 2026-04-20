В России снимают с продажи пюре HiPP после сообщений про крысиный яд за рубежом

Москва20 апр Вести.После сообщений о крысином яде в детском питании бренда HiPP его сняли с продажи в российских супермаркетах сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", передает ТАСС со ссылкой на информацию компании Х5.

Мы снимаем с продажи детское пюре этого бренда в наших сетях. Реализацию приостанавливаем до подтверждения безопасности дополнительным лабораторным контролем приводит агентство заявление компании

Ранее сообщения о возможном наличии яда в детском питании поступили в правоохранительные органы на юге Словакии. Партию продукции, целостность которой могла быть нарушена, изъяли и отправили на исследование.

Аналогичные случаи также зафиксированы в Чехии и Австрии. Там наличие опасных веществ уже подтверждено.

В компании Х5 отмечают, что питание, которое реализуется на территории РФ, произведено не в тех странах, где произошли инциденты.