За нарушение экологии в Строгине приостановлена работа предприятия

Прокуратура приостановила работу предприятия за нарушение экологии в Строгине За нарушение экологии в Строгине приостановлена работа предприятия

Москва28 мая Вести.Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы приостановила работу предприятия в районе Нагатино-Садовники за нарушение экологии в Строгине, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Поводом для проверки качества атмосферного воздуха и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства стало обращение граждан. В ходе мероприятий выявлены многочисленные нарушения.

Прокурором … возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых принято решение о приостановлении деятельности организации сказано в сообщении

В пресс-службе уточнили, что нарушения устранены, предприятие прекратило свою деятельность, а права граждан на благоприятную окружающую среду восстановлены.