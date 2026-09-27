Уголовное дело возбуждено после нападения на бойцов Росгвардии в Уфе

В Уфе двое мужчин напали на бойцов Росгвардии, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после нападения на бойцов Росгвардии в Уфе

Москва27 сен Вести.В Уфе двое молодых людей оказали сопротивление при задержании и набросились на приехавших на вызов бойцов Росгвардии. Возбуждено уголовного дело. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии… в отношении двоих жителей города Уфы, подозреваемых в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел утром 27 сентября, в воскресенье, в одном из компьютерных клубов республиканской столицы. Двое юношей и девушка вели себя агрессивно, из-за чего работники нажали тревожную кнопку. Когда экипаж прибыл на место, дебоширы попытались скрыться, а потом устроили потасовку с правоохранителями.