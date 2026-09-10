Москва10 сенВести.В Уфе опознали и доставили в отдел полиции мужчину, который угрожал несовершеннолетним. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.
Вечером 9 сентября он проявил агрессию в отношении подростков и своего соседа. Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Октября.
В настоящее время уфимец 1960 года рождения доставлен в отдел полиции №6 для проведения процессуальных действийнаписано в канале министерства
Уточняется, что ранее указанный мужчина уже привлекался к административной ответственности.
В настоящее время проводится проверка.