Угрожавший подросткам житель Уфы был доставлен в отдел полиции

Полиция установила личность мужчины, угрожавшего несовершеннолетним Угрожавший подросткам житель Уфы был доставлен в отдел полиции

Москва10 сен Вести.В Уфе опознали и доставили в отдел полиции мужчину, который угрожал несовершеннолетним. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.

Вечером 9 сентября он проявил агрессию в отношении подростков и своего соседа. Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Октября.

В настоящее время уфимец 1960 года рождения доставлен в отдел полиции №6 для проведения процессуальных действий написано в канале министерства

Уточняется, что ранее указанный мужчина уже привлекался к административной ответственности.

В настоящее время проводится проверка.