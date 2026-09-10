Москва10 сен Вести.Полицейские установили личность жителя Уфы, который вечером 9 сентября угрожал ножом подросткам, его задержали. Об этом сообщили в МВД по республике.

Отмечается, что мужчина 1960 года рождения доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, накануне вечером во дворе дома по проспекту Октября мужчина вел себя агрессивно в отношении несовершеннолетних и своего соседа. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности сказано в сообщении

В отношении задержанного проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.