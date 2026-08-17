Задержана девочка, порезавшая ножом сестер в Уфе Полиция задержала девочку-подростка, ранившую ножом сестер в Уфе

Москва17 авг Вести.Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в нападении на двух сестер в Уфе, сообщили в МВД по Башкирии.

По предварительной информации, 16-летняя девочка-подросток напала с ножом девочек девяти и шестнадцати лет.

ЧП произошло в квартире дома на Высотной улице, после нападения подозреваемая скрылась.

Сотрудниками полиции девочка задержана, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего говорится в заявлении ведомства в MAX

В МВД отметили, что пострадавшим потребовалась госпитализация.