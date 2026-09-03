Москва3 сенВести.Девятиклассник, на которого во время урока напал с ножом другой ученик, санавиацией доставлен в Уфу после операции в районной больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Башкирии.
Состояние мальчика оценивается, как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой.
После нападения его доставили в районную больницу в селе Кушнаренково с множественными ножевыми ранениями. Ему экстренно провели операциюотмечается в сообщении
Ранее 2 сентября стало известно, что в гимназии села Кушнаренково во время урока у девятиклассников произошел конфликт. В результате ученик напал с ножом на сверстника. Возбуждено уголовное дело.