Жителя Хабаровского края задержали после нападения с топором на детей

В Хабаровске задержан мужчина, напавший на несовершеннолетних с топором Жителя Хабаровского края задержали после нападения с топором на детей

Москва26 авг Вести.Полиция Хабаровска задержала подозреваемого в нападении на двух детей мужчину. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в поселке Горького неизвестный наносил удары обухом топора двум несовершеннолетним: 8-летнему мальчику и 16-летней девушке.

Сотрудник уголовного розыска по Хабаровску задержали 52-летнего местного жителя по месту его проживания написала Волк в национальном мессенджере

Она отметила, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. После задержания он был передан в следственные органы.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело.