Москва26 авгВести.Полиция Хабаровска задержала подозреваемого в нападении на двух детей мужчину. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что в поселке Горького неизвестный наносил удары обухом топора двум несовершеннолетним: 8-летнему мальчику и 16-летней девушке.
Сотрудник уголовного розыска по Хабаровску задержали 52-летнего местного жителя по месту его проживаниянаписала Волк в национальном мессенджере
Она отметила, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. После задержания он был передан в следственные органы.
Ранее уже было возбуждено уголовное дело.