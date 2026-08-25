СК Хабаровского края завел дело по факту атаки мужчины с топором на школьника

В Хабаровском крае возбуждено дело после нападения мужчины с топором на ребенка СК Хабаровского края завел дело по факту атаки мужчины с топором на школьника

Москва25 авг Вести.В Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело по факту нападения местного жителя на 8-летнего ребенка. Мужчина был вооружен топором. Об этом сообщает СК по региону.

Инцидент произошел в поселке имени Горького 24 августа. Нападавший ударил мальчика обухом топора по бедру.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего написано в канале Следкома в национальном мессенджере

Уточняется, что дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Личность и местонахождение нападавшего устанавливается.