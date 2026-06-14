В Сургуте 12-летняя девочка пострадала при нападении мужчины на группу школьниц

Мужчина забросал камнями группу школьниц 12-15 лет в Сургуте В Сургуте 12-летняя девочка пострадала при нападении мужчины на группу школьниц

Москва14 июн Вести.В Сургуте мужчина напал на группу школьниц 12-15 лет во дворе дома. Об инциденте сообщает "КП – Югра".

По данным издания, девочки возвращались домой после прогулки. Какое-то время мужчина следил за компанией из окна, а потом вышел на улицу. Как предположили очевидцы, разозлило незнакомца то, что девочки громко выражали эмоции.

То, что начиналось как перепалка на словах, стремительно вышло из-под контроля: незнакомец стал швырять в девочек камни, выкрикивал оскорбления, а затем и вовсе применил силу говорится в тексте публикации

В результате нападения пострадала 12-летняя школьница. На место вскоре приехали полицейские и медики.

Прокуратура ХМАО – Югры ранее сообщила в MAX, что проверяет информацию о причинении телесных повреждений несовершеннолетней местным жителем.