В Хабаровске вызвали полицию из-за подростков, портивших имущество в ТЦ В Хабаровске вызвали полицию из-за порчи имущества в ТЦ

Москва14 авг Вести.Сотрудники торгового центра Brosko Mall в Хабаровске вызвали Росгвардию из-за подростков, которые портили имущество кинотеатра, сообщила исполнительный директор Brosko Mall Ксения Руденко в соцсети Instagram (запрещена и признана экстремистской в России).

Несовершеннолетние посетители разбрызгивали краску в помещениях торгового центра, включая туалеты, забирались на столешницы, а также оплевали экран в IMAX-кинотеатре шариками тапиоки из бабл-ти.

Самое грустное и печальное, что умудрились плюнуть в наш экран IMAX шариками вот этими от бабл-ти. Взяли люди просто через трубочку там харкнули в этот экран. И чтоб вы понимали, это один из самых дорогостоящих экранов высказалась Руденко

В результате руководству Brosko Mall пришлось вызвать не только родителей хулиганов, но и наряд Росгвардии.

Руденко добавила, что теперь родителям дебоширов придется возмещать ущерб, причиненный торговому центру.

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