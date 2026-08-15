Полиция начала проверку после порчи экрана в кинотеатре в Хабаровске В Хабаровске полиция проводит проверку из-за порчи экрана кинотеатра

Москва15 авг Вести.В Хабаровске полиция инициировала проверку по факту порчи экрана подростками в одном из кинотеатров города. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ранее стало известно, что группа подростков в ТЦ Brosko Mall портила имущество кинотеатра. В частности, они оплевали экран в IMAX-кинотеатре шариками тапиоки из бабл-ти.

По данному факту сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по г. Хабаровску организована проверка, в рамках которой будут изучены записи камер видеонаблюдения и проведены мероприятия по установлению лиц, причастных к инциденту говорится в сообщении

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, добавили в полиции.