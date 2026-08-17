Москва17 авгВести.Полиция Уфы задержала двух 14-летних подростков, которые залезли на крышу храма на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Затем к ним присоединился их сверстник, и уже втроем они продолжили прогулку по крыше дома на улице Шафиева.

Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента

сказано в сообщении

В отношении родителей несовершеннолетних руферов составлены административные протоколы о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.