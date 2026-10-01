Москва1 окт Вести.Жильцы 58-этажного дома на улице Народное Ополчение на Западе Москвы рассказали о подростках, которые превратили крышу здания в опасный аттракцион. В комментарии ИС "Вести" москвичка Вероника Иванова отметила, что ради впечатляющих кадров подростки ломают замки в здании и вентиляционные решетки.

Я однажды видела, как подростки договаривались между собой, что снимут видео [на крыше]. Мне не нравится, что мы, как жители, платим за дом управляющей компании, а подростки все ломают и взламывают замки! заявила она

По словам сотрудника охраны ЖК Валерия Репьева, на замечания подростки реагируют агрессивно и угрожают применить перцовый газ и монтировки.

Буквально три дня назад задержали троих человек, с крыши сняли, отправили в полицию. От них есть и угрозы. Говорят, что будут применять баллончики, монтировки, ломики рассказал он

Бывший руфер Егор Матюхин в комментарии журналистам объяснил, почему подростки готовы пойти на все ради экстрима.

Обычно детей подбивают их же друзья, которые говорят, что это круто, залезть куда-то, чтобы показаться крутыми, чтобы не дать слабину в глазах сверстников. Но когда из-за этого хобби, в принципе травмоопасного, еще страдает муниципальное имущество и ни в чем не повинные жители дома, я считаю совершенно неправильным заявил он

Ранее в Москве задержали подростков, которые стреляли из сигнального пистолета в охранников одного из домов на улице Горбунова.