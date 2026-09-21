Шестеро подростков задержаны за стрельбу по охранникам в Москве

В Москве задержаны подростки, стрелявшие в охранников из сигнального пистолета Шестеро подростков задержаны за стрельбу по охранникам в Москве

Москва21 сен Вести.В Москве правоохранители задержали шестерых подростков, подозреваемых в хулиганстве. Как сообщает ГУ МВД России по городу, юноши собирались пробраться на крышу высотки в Шмитовском проезде, а потом оказали сопротивление поймавшим их сотрудникам частного охранного предприятия.

По данным ведомства, нарушители распылил в и сторону охранников содержимое перцовых баллончиков и несколько раз выстрелили из сигнальных пистолетов.

Оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по Пресненскому району совместно с коллегами из УВД по ЦАО задержали шестерых подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет на улице Горбунова. Все они — жители столичного региона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Двое фигурантов заключены под стражу, остальных отправили под домашний арест.