Москва24 июлВести.Пятерых подростков, ставших участниками конфликта ан улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде, установили и задержали. Об этом сообщает управление МВД России по Нижегородской области в MAX.
22 июля 2026 года в региональных СМИ вышел сюжет о конфликте между молодыми людьми на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска ОП №5 городского УМВД в кротчайшие сроки установлены личности всех участников инцидентаговорится в сообщении МВД
Уточняется, что предполагаемыми инциаторами ссоры оказались пятеро подростков 15-17 лет. Их доставили в следственные органы.
На законных представителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Всех задержанных поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних городской полиции.