Задержаны подростки от 15 до 17 лет, напавшие на людей в Нижнем Новгороде Задержаны пятеро несовершеннолетних участников конфликта в Нижнем Новгороде

Москва24 июл Вести.Пятерых подростков, ставших участниками конфликта ан улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде, установили и задержали. Об этом сообщает управление МВД России по Нижегородской области в MAX.

22 июля 2026 года в региональных СМИ вышел сюжет о конфликте между молодыми людьми на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска ОП №5 городского УМВД в кротчайшие сроки установлены личности всех участников инцидента говорится в сообщении МВД

Уточняется, что предполагаемыми инциаторами ссоры оказались пятеро подростков 15-17 лет. Их доставили в следственные органы.

На законных представителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Всех задержанных поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних городской полиции.