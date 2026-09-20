В Москве задержан мужчина, стрелявший из окна квартиры многоэтажного дома В Москве росгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

Москва20 сен Вести.Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве совместно с полицейскими задержали мужчину, который, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из окна квартиры в многоэтажном доме, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

ЧП произошло на Нагорной улице. К росгвардейцам, которые следили за порядком на избирательном участке, обратился мужчина и сообщил, что из окна расположенного поблизости жилого дома ведется стрельба.

На место незамедлительно направилась группа задержания вневедомственной охраны совместно с сотрудниками полиции. Они установили квартиру, из которой могли стрелять. В ней находился 48-летний уроженец Липецкой области.

По предварительной информации, мужчина произвел несколько беспорядочных выстрелов из страйкбольного пистолета говорится в публикации

Никто из людей не пострадал.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.