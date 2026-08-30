В Подмосковье молодой человек устроил стрельбу из окна многоэтажки Молодой человек устроил стрельбу из окна многоэтажки в Подмосковье

Москва30 авг Вести.Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы из окна жилого дома в подмосковном Одинцово, злоумышленника задержали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел днем 30 августа на улице Рябиновая.

Сегодня в Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому г.о. поступило сообщение о том, что на Рябиновой улице слышны звуки, похожие на выстрелы. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из окна квартиры, расположенной на 9 этаже, предположительно, из охолощённого пистолета сказано в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские задержали молодого человека 2002 года рождения и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Изъятое у него оружие будет направлено на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.