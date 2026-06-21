Москва21 июнВести.В Петрозаводске местный житель открыл стрельбу в прохожих из окна своей квартиры. Он стрелял по людям из дробовика, сообщает 112.
Инцидент произошел на Лососинском шоссе. Стрелком оказался 38-летний мужчина.
В Петрозаводске неизвестный открыл стрельбу по прохожим из дробовиканаписано в публикации источника
Уточняется, что в результате открытой стрельбы пострадали двое мужчин. Они были госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.
Стрелявший задержан, его допрашивают.