В Петрозаводске мужчина ранил двоих человек выстрелами из дробовика

Житель Петрозаводска открыл стрельбу в прохожих из дробовика, ранены двое В Петрозаводске мужчина ранил двоих человек выстрелами из дробовика

Москва21 июн Вести.В Петрозаводске местный житель открыл стрельбу в прохожих из окна своей квартиры. Он стрелял по людям из дробовика, сообщает 112.

Инцидент произошел на Лососинском шоссе. Стрелком оказался 38-летний мужчина.

В Петрозаводске неизвестный открыл стрельбу по прохожим из дробовика написано в публикации источника

Уточняется, что в результате открытой стрельбы пострадали двое мужчин. Они были госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.

Стрелявший задержан, его допрашивают.