Москва9 сенВести.В Домодедово полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает канал MAX ГУ МВД РФ по Московской области.
Видеопубликация, на которой группа молодых людей, находясь в общественном месте, нецензурно выражается и запускает друг в друга пиротехнику, была выявлена в ходе мониторинга соцсетей.
Сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово установлен и доставлен в территориальный отдел полиции один из участников. Им оказался несовершеннолетний местный житель 2012 года рождения. Он был опрошен в присутствии законного представителяговорится в сообщении
По предварительной информации, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого его участники стали использовать фейерверки и другие пиротехнические предметы. Данных о пострадавших нет.
Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, выясняют, кто еще участвовал в инциденте. Действиям всех причастных будет дана правовая оценка.