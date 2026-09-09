В Домодедово несовершеннолетние выясняли отношения при помощи пиротехники Полиция выясняет обстоятельства конфликта несовершеннолетних в Домодедово

Москва9 сен Вести.В Домодедово полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает канал MAX ГУ МВД РФ по Московской области.

Видеопубликация, на которой группа молодых людей, находясь в общественном месте, нецензурно выражается и запускает друг в друга пиротехнику, была выявлена в ходе мониторинга соцсетей.

Сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово установлен и доставлен в территориальный отдел полиции один из участников. Им оказался несовершеннолетний местный житель 2012 года рождения. Он был опрошен в присутствии законного представителя говорится в сообщении

По предварительной информации, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого его участники стали использовать фейерверки и другие пиротехнические предметы. Данных о пострадавших нет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, выясняют, кто еще участвовал в инциденте. Действиям всех причастных будет дана правовая оценка.