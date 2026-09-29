Москва29 сенВести.Зумеры четвертый год проникают в московский небоскреб бизнес-класса Wellton Towers, ломают двери и выбивают окна, чтобы пробраться на крышу 58-этажного здания через вентиляцию и техпомещения, сообщает SHOT.
Меры, принимаемые управляющей компанией, результата не приносят.
В последний раз УК поставила на выход к крыше дверь-решетку с навесным замком, но руферы пришли с аккумуляторной болгаркой и все спилилисказано в сообщении
Как сообщает издание, местных жителей регулярно "кошмарит" группа примерно из 20 малолетних руферов.