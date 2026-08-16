Москва16 авгВести.В подъезде многоэтажного дома на юге Москвы в Коломенском проезде жильцы обнаружили ядовитых змей. Как передает канал 360.ru со ссылкой на источник, граждане обратились к спасателям.
Со слов одной из заявительниц ее сосед разводит ядовитых рептилий дома, однако в настоящее время его нет. Несколько рептилий как-то выползли из квартиры и оказались в подъезде.
Жильцы отловили одну из змей самостоятельно, накрыв ведром. Установить местонахождения хозяина рептилий пока не удалось.
Специалисты Департамента природопользования Москвы прибыли по вызову, информация уточняется.