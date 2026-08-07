Суд в Москве потребовал выселить из квартиры пенсионерки крокодила, удава и лису

Крокодила, удава и лису выселят из квартиры пенсионерки по решению суда в Москве Суд в Москве потребовал выселить из квартиры пенсионерки крокодила, удава и лису

Москва7 авг Вести.Мосгорсуд рассмотрел дело о содержании нескольких десятков животных в квартире пенсионерки и обязал освободить жилое помещение от животных, кроме двух собак. Об этом сообщается в канале MAX судов общей юрисдикции города Москвы.

В материалах дела указано, что в квартире площадью 51,8 кв. метра в течение более чем 10 лет содержалось около 30 животных, в том числе крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 13 разных птиц и 10 собак.

Соседи регулярно жаловались на стойкий неприятный запах, насекомых и нарушение санитарных норм.

Кроме того, отмечалось, что собаки не выгуливаются, а биологические отходы от живого корма не вывозились и не утилизировались специализированными службами.

С иском освободить помещение от животных и привести квартиру в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в итоге обратилось в суд ГБУ "Жилищник".

Таганский районный суд удовлетворил требования истца частично, обязал собственников освободить жилое помещение от животных, кроме двух собак говорится в публикации

Теперь пенсионерка должна выполнить эти требования. Кроме того, с нее будут взыскивать неустойку за каждый день неисполнения решения суда.