В аэропорту Домодедово провели дезинсекцию кресел после жалоб на укусы клопов

В аэропорту Домодедово решили вопрос с клопами в массажных креслах В аэропорту Домодедово провели дезинсекцию кресел после жалоб на укусы клопов

Москва18 июл Вести.В аэропорту Домодедово провели дезинсекцию массажных кресел после жалоб пассажиров на укусы клопов. Соответствующее предписание было выдано Управлением Роспотребнадзора по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Поступила информация из здравпункта аэропорта Домодедово об укусе насекомого (клопа). По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на 2-м этаже, он заметил на своей одежде клопа. 15.07.2026 собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции говорится в сообщении

Ранее в ряде источников утверждалось, что после отдыха в зоне фуд-корта одежда пассажиров была "буквально усыпана" клопами, а на теле оставались укусы и следы крови. У одного из пострадавших появилась сыпь на руке.