Москва18 июлВести.В аэропорту Домодедово провели дезинсекцию массажных кресел после жалоб пассажиров на укусы клопов. Соответствующее предписание было выдано Управлением Роспотребнадзора по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Поступила информация из здравпункта аэропорта Домодедово об укусе насекомого (клопа). По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на 2-м этаже, он заметил на своей одежде клопа. 15.07.2026 собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекцииговорится в сообщении
Ранее в ряде источников утверждалось, что после отдыха в зоне фуд-корта одежда пассажиров была "буквально усыпана" клопами, а на теле оставались укусы и следы крови. У одного из пострадавших появилась сыпь на руке.