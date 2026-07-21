Москва21 июлВести.В столичном аэропорту Домодедово введены ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, он обслуживает рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 01.15 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.