Москва8 маяВести.Московский аэропорт Домодедово возобновил работу, но рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в канале официального представителя Росавиации в MAX.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Возможны корректировки в расписании рейсовуказывается в сообщении
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Всю актуальную информацию о рейсах можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.