Аэропорт Домодедово вновь принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва8 мая Вести.Московский аэропорт Домодедово возобновил работу, но рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в канале официального представителя Росавиации в MAX.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Возможны корректировки в расписании рейсов указывается в сообщении

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Всю актуальную информацию о рейсах можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.