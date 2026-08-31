Число обращений по выведению мокриц в Москве выросло на 80% за год

Москву атаковали мокрицы — дезинсекторы бьют тревогу Число обращений по выведению мокриц в Москве выросло на 80% за год

Москва31 авг Вести.В Москве жилые дома массово атакуют мокрицы — мелкие ракообразные длиной до двух сантиметров, которые раньше считались в средней полосе экзотикой. За год количество заявок в дезинсекционные службы увеличилось почти вдвое — прирост составил 80%, сообщают специалисты.

Основной причиной распространения мокриц называют высокую влажность в подвалах старых пяти- и девятиэтажных домов, пишет MK.RU. Там, где годами не устраняют протечки и конденсат на трубах, создается идеальная среда для размножения этих членистоногих. Из подвалов они проникают в квартиры через вентиляционные шахты, щели в стенах и вводы коммуникаций.

За многие десятилетия эксплуатации панельных домов не только специалисты, но и хозяйки отлично выучили правила, позволяющие не впускать тараканов. Нужно фактически герметизировать квартиру, оставив только "пропускные пункты" в виде дверей и окон. В отличие от мышей и крыс с насекомыми и мокрицами хорошо работает обычная монтажная пена говорит дезинсектор Роман Крюков

Крюков советует запенить все стыки под плинтусами, места ввода труб в санузлах, а также обратить внимание на электрощитки и вентиляционные решетки, установив на них антимоскитные сетки. Если мокрицы уже проникли в жилье, их уничтожают теми же инсектицидами, что и тараканов, — но применять химию имеет смысл только после полной герметизации квартиры. Москвичи, столкнувшиеся с незваными гостями, нередко принимают их за необычно крупных тараканов.

Сами по себе мокрицы не кусаются и не портят продукты, но их выделения и хитиновые чешуйки могут вызывать аллергию, а главное — они вызывают у жителей средней полосы настоящий психологический шок своим внешним видом и размерами. Эксперты отмечают, что проблема требует комплексного решения: управляющие компании должны наладить гидроизоляцию и теплоизоляцию подвалов, а жильцам — позаботиться о герметизации своих квартир.