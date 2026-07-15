Москва15 июл Вести.Испанские рыжие слизни продолжают захватывать Москву и Подмосковье, несмотря на неблагоприятный климат. Об этом в интервью RT рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

Несмотря на довольно суровую зиму, часть популяции слизней сохранилась и, как обычно в это время, оказалась на виду. К зиме они исчезнут, чтобы появиться вновь в теплое время года пояснил Пинаев

По словам эксперта, испанский слизень успешно распространяется в РФ из-за отсутствия большого количества естественных врагов. Кроме того, эти моллюски очень прожорливы и достаточно быстро размножаются – один слизень откладывает до 100 яиц. Также Пинаев дал совет, как бороться с этими животными на приусадебных участках – проще всего их собирать руками.

Еще можно порекомендовать использовать золу, которая остается от сжигания дров, посыпая ею грядки. Также на участке и вокруг следует скосить траву и убрать лишние предметы, под которыми слизни могут прятаться и чувствовать себя комфортно. Косить траву нужно регулярно – раз в семь-десять дней добавил Пинаев

Ранее СМИ сообщили, что теплая и влажная погода привела к резкому росту числа испанских слизней в России. Уточняется, что эти моллюски уже добрались до Ленинградской области.