Москва31 авгВести.В лесах и лесопарках Москвы до первого устойчивого похолодания можно встретить лосиную муху – кровососущего паразита, которого порой путают с клещом. Об этом предупредил биолог Дмитрий Сафонов в комментарии РИА Новости.
Эксперт рассказал, что лосиная муха также известна как оленья кровососка. У данного кровососущего двукрылого плоское тело и цепкие лапки.
Когда они (лосиные мухи. – Прим. ред.) летают, после попадания на хозяина, то есть на человека, на животное, они сбрасывают крылья. И вот их достаточно часто люди путают с клещамисообщил биолог
По словам Дмитрия Сафонова, у лосиной мухи очень болезненный укус из-за строения ее ротового аппарата, потому что он прорезает кожу. При этом в слюне есть антикоагулянты, которые усиливают раздражение после укуса.
Биолог уточнил, что лосиные мухи обычно становятся активны в конце лета, но в текущем году пик их активности стал наблюдаться раньше – в середине августа.
Собеседник агентства перечислил места в Московском регионе, в которых можно встретить лосиную муху. Речь идет о Лосином острове, Битцевском лесу, Серебряном бору, Кузьминском лесопарке. Биолог добавил, что в центре города эти кровососущие почти не встречаются.
Ранее эксперты рассказали, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября.