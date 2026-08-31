Биолог Сафонов: в Москве можно встретить кровососущую муху, ее путают с клещом

Биолог: в Москве можно встретить кровососущую муху, которая больно кусает Биолог Сафонов: в Москве можно встретить кровососущую муху, ее путают с клещом

Москва31 авг Вести.В лесах и лесопарках Москвы до первого устойчивого похолодания можно встретить лосиную муху – кровососущего паразита, которого порой путают с клещом. Об этом предупредил биолог Дмитрий Сафонов в комментарии РИА Новости.

Эксперт рассказал, что лосиная муха также известна как оленья кровососка. У данного кровососущего двукрылого плоское тело и цепкие лапки.

Когда они (лосиные мухи. – Прим. ред.) летают, после попадания на хозяина, то есть на человека, на животное, они сбрасывают крылья. И вот их достаточно часто люди путают с клещами сообщил биолог

По словам Дмитрия Сафонова, у лосиной мухи очень болезненный укус из-за строения ее ротового аппарата, потому что он прорезает кожу. При этом в слюне есть антикоагулянты, которые усиливают раздражение после укуса.

Биолог уточнил, что лосиные мухи обычно становятся активны в конце лета, но в текущем году пик их активности стал наблюдаться раньше – в середине августа.

Собеседник агентства перечислил места в Московском регионе, в которых можно встретить лосиную муху. Речь идет о Лосином острове, Битцевском лесу, Серебряном бору, Кузьминском лесопарке. Биолог добавил, что в центре города эти кровососущие почти не встречаются.

Ранее эксперты рассказали, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября.